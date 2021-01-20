Corona virüste yeni aşılar ne zaman gelecek?

"Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 14 Ocak'ta sağlık çalışanlarından başlanan aşılama çalışmalarına devam ediliyor. Türkiye'ye 30 Aralık'ta getirilen CoronaVac aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisinin depolanma, dağıtım ve uygulama süreçleri sorunsuz ilerledi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'nda muhafaza edilen aşılardan rastgele alınan numuneler, öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında analiz edildi.

Daha sonra aşılar bakanlığa ait iklimlendirmeli, eksi 20 ila artı 20 derece arası ayarlanabilir sıcaklıkta, aşı ve ilaç taşımaya uygun 60-90 metreküp hacmindeki frigorifik araçlarla belirlenen güzergah ve rota planlaması dahilinde 81 ile ulaştırıldı.

Yeni aşılar ne zaman gelecek?

Türkiye, şu ana kadar aşılamada en hızlı ülke oldu ve aşılama son hızla devam ediyor. İlk parti aşılama tamamlanmak üzere. Ancak bu durumda akıllarda önemli bir soru var. Yeni aşılar ne zaman gelecek? Aşılama kimlere yapılacak? Merak edilen detaylar Kanal D Haber'de.







