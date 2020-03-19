Corona virüsten korunmak için sabun mu yoksa kolonya mı?

Topyekun bir savaş durumundayız. Düşman belli: Koronavirüs! Her savaş gibi bu da stres dozu yüksek bir süreç. Düşman sinsi. Ne zaman ne yapacağı belirsiz olsa da biz daha güçlüyüz. Kısacası... Yağma yok! Akıl ve bilim var... Panik yok! Tedbir var... Tevatür yok! Bilgi var... Dikkatsizlik yok! İlgi var... Vurdumduymazlık yok! Akıllı, hassas, özenli ve temiz olmak var...

Bilime ve devlete kulak verelim yeter

Görünmez ama etkili, fark edilmesi zaman alabilen, sinsi ve güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız. Devletin/Sağlık Bakanlığı’nın öneri ve önlemleri ve bilim kurulumuzun tavsiyelerine hassasiyetle uymak ilk işimiz.

Unutmayın: Biz zor savaşların insanlarıyız. Böyle zamanlarda çok ama çook hassas, çok ama çook akıllı davranmaya, kültürel olarak da inançsal bakımdan da zaten alışığız. Bu tehdit karşısında da aynını yapacağız. Uyumlu ve sorumlu davranacak, savaşı koronavirüs değil biz kazanacağız!

Hangisi sabun mu kolonya mı?

Sabun ile temizlik, bol sabun ve su ile elleri iyice, uzun uzun ve ovarak yıkamak, sabunun virüsü parça parça eden mucizevi etkisi nedeniyle dezenfektan ya da kolonya ile temizlikten daha etkilidir.

Sabun, virüsün yapısındaki yağ (lipid) bölümünü eriterek virüsün yapısını bozan hatta yok eden bir etki de göstermektedir. Bu nedenle sabun kolonyayı yener!

Peki sıvı sabun mu, geleneksel sabun mu? İkisi de olur. Antibakteriyel sabuna ihtiyaç var mı? Yok! Arap sabunu işi halleder...

Virüsün eli ayağı yok

Koronavirüslerin ayakları yok. Bizim gibi gezip tozamıyorlar. Yani etrafımızda dolaşıp duramıyorlar. Gezip tozan da dolaşan da neticede virüsleri yayan da biziz!

Koronavirüslerin ağzınıza burnunuza ulaşacak el ve kolları da yok! Eli kolu olan ve de başkalarına eli/kolu/parmakları ile virüsleri yayan da yine biziz. İşte bu nedenle “sosyal izolasyon” meselesi de “el-kol perhizi” konusu da “kişisel hijyen” tedbirleri de çok ama çok önemli noktalar...

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