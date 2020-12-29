Corona virüsten ölen eşinin yerine İYİ Parti'de başkan seçildi
Kayseri'de corona virüsten hayatını kaybeden İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı Erdal Dağ'ın yerine eşi Güler Funda Dağ seçildi.
29 Aralık 2020, Salı 16:52 Son Güncelleme:
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İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanı emekli binbaşı Erdal Dağ, geçen 19 Aralık'ta corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü Kayseri Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Erdal Dağ'dan boşalan İYİ Parti Melikgazi İlçe Başkanlığı görevi için İlçe Divan Kurulu olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda hayatını kaybeden Erdal Dağ'ın yerine eşi İYİ Parti Kayseri İl Kadın Politikaları Başkanı Güler Funda Dağ aday gösterildi.
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