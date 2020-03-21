Gündem Corona virüsten ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getirilebilecek

Corona virüsten ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getirilebilecek

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Corona virüsten ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getirilebilecek

Türkiye dışında corona virüsten hayatını kaybeden kişilerin cenazelerinin Türkiye'ye getirilebileceği açıklandı.

21 Mart 2020, Cumartesi 16:20 Son Güncelleme:
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TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışında yeni tip corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının cenazelerinin Türkiye'ye getirilebileceğini bildirdi.

Sırakaya yaptığı yazılı açıklama şöyle:

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda ilgili bakanlıklarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda yurt dışında corona virüs sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın cenazeleri Bilim Kurulumuzun belirlediği şartlarla Türk Hava Yolları tarafından Türkiye'ye getirebilecek.

Sırakaya, corona virüs kaynaklı cenazelerde Sağlık Bakanlığı'ndan alınan onay ve Türk Hava Yollarının mevcut bulaşıcı hastalıklı cenaze (HUM) getirme prosedürünün bu konuda yeterli olacağını kaydetti.

AA

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