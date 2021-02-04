Türkiye Corona virüsten vefat eden kişinin cenazesi karıştı

Corona virüsten vefat eden kişinin cenazesi karıştı

Türkiye

Corona virüsten vefat eden kişinin cenazesi karıştı

Almanya'da corona virüs tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden Mustafa Özdemir ile Mehmet Zeki Yıldırım'ın cenazeleri karışınca teşhis için morga giren Yıldırım'ın yakınları karantinaya alındı.

04 Şubat 2021, Perşembe 15:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Almanya’da 1 hafta önce corona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Trabzonlu Mustafa Özdemir ile yine aynı ülkede, öğrenilemeyen nedenle vefat eden Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazeleri, yurt dışındaki işlemlerinin ardından uçakla Türkiye’ye gönderildi. Mustafa Özdemir’in yakınları Trabzon Havalimanı’nda teslim aldıkları cenazeyi, salgın önlemleri eşliğinde Akçaabat ilçesi Akçaköy Mahallesi’nde toprağa verdi.

Elazığlı Mehmet Zeki Yıldırım’ın yakınları ise kente getirilen cenazeyi teşhis etmek için morga gitti. Ancak cenazenin Yıldırım’a ait olmadığı belirlendi. Yapılan araştırmada, cenazelerin karıştığı saptandı. Yıldırım’ın cenazesinin Trabzon’da toprağa verildiği, Mustafa Özdemir’in cenazesinin ise Elazığ’a getirildiği tespit edildi. Morga teşhis için giden Yıldırım’ın yakınları, Özdemir corona virüsten yaşamını yitirdiği için karantinaya alındı.

Akçaabat ilçesindeki mezar yeniden kazılıp, Mehmet Zeki Yıldırım’ın cenazesi çıkarılarak Elazığ’a yollandı. Mustafa Özdemir’in cenazesi de Trabzon’a gönderildi. Mustafa Özdemir’in cenazesi Akçaabat’ta toprağa verildi.


İlgili Haberler
Hasta ziyaretinde 30 kişiye corona virüs bulaştı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Michelin yıldızlı şefin derdi de Nusret olursa!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Sakin bir dille çözebiliriz
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Nihayet
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Yeni bir anayasa ama nasıl?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Ege'de seri depremler
Murat Çelik
Erkut Can
Türkiye’yi dinledim, bakın neler duydum
Erkut Can
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kapadokya Üniversitesi 7 doktor öğretim üyesi alacak