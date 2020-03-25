Corona virüsü atlatıp bağışıklık kazananları belli eden test

ABD’nin New York kentinde bulunan Mt Sinai Üniversitesi, bilmeden COVID-19 geçiren ve antikor geliştirerek bağışıklık kazanan kişileri tespit eden bir tür kan testi geliştirdi.

Bu sayede hastalığı atlatıp iş başı yapabilecek kişilerin belirlenebileceği öne sürülüyor. Araştırmacılar, bu testi birkaç gün içinde ABD’deki kliniklere sunmaya hazırlanıyor.

Öte yandan corona virüse yakalanma belirtileri arasında koku ve tat alma hissinde azalmaya dair yeni açıklamalar geldi. Birleşik Krallık Otorinolaringoloji (kulak, burun ve boğazın iltihabı, görevleri ve hastalıkları ile uğraşan bilim dalı) Kuruluşu, tat, koku duyusunu kaybetme hatta göz iltihabının hastalığın bulaşma belirtisi olabileceğini kaydetti.

Buna, virüsün bu duyulardan sorumlu hücreleri yok etmesinin yol açtığı tahmin ediliyor.







