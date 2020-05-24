Corona virüsü tespit edebilen maske geliştiriyorlar

Harvard ve MIT’den araştırmacılar, COVID-19’u tespit edebilen bir maske geliştiriyor. Geçmişte üretilen maskelerin bir kısmı, Ebola ve Zika gibi hastalıkları tespit edebiliyordu.

Ekibin, hastalıkları tespit edebilen maskelere yönelik ilk çalışmaları 2016 yılında gerçekleşmişti. Cell dergisinde yayınlanan makalede ortaya çıkan maske, araştırmacı ekibinin dikkatini çekti. Ekip şimdi bu maskeyi, corona virüs hastaları nefes alıp verdiğinde, öksürdüğünde ya da hapşırdığında floresan işaretçilerle parlayacak şekilde geliştirmekle uğraşıyor.

Araştırmacı Jim Collins, eyahat sistemleri yeniden işlemeye başladıkça maskenin havaalanı güvenliklerinde, uçakları beklerken ya da işe gidip gelirken kullanılabileceğini, hastanelerin hastaları karşıladıklarında ya da bekleme odasına aldıklarında hastaları önceden belirleyebileceğini söyledi.

Doktorlar ayrıca, hastaların yerinde teşhisini yapmak için bu yüz maskesi aracına güvenebilecek ve böylece numuneleri bir laboratuvara göndermek için harcanan zamandan tasarruf edebilecek. Test hataları ve gecikmeler, birçok ülkenin yerel salgınları kontrol altına alma girişimlerine müdahale etti. Collins, corona virüs saptayan yüz maskesi aracıyla ilgili laboratuvarın mevcut çalışmalarının erken aşamalarda olduğunu kabul ediyor, ancak sonuçların oldukça umut verici olduğunu söylüyor.

Ekip şu anda tasarım üzerinde de çalışıyor. Laboratuvar, sensörlerin maskelerin içine dahil edilmesi gerekip gerekmediğini veya herhangi bir normal maskeye takılabilecek yeni bir modül oluşturup oluşturulmayacağını tartışıyor. Collins, “O aşamaya geldiğimizde, gerçek dünya ortamında işe yarayıp yaramayacağını görmek için enfekte olması beklenen bireylerle denemeler yapmak gerekecek. Başlangıçta teşhis oluşturmak için kağıt üzerinde ucuz bir yöntem kullandık.” dedi.

Maske başarılı olursa dünya çapında corona virüs ile mücadelenin çok daha verimli şekilde gerçekleştirileceği söylenebilir.







