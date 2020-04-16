Türkiye Corona virüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu

Corona virüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu

Türkiye

Corona virüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu

Kayseri'de corona virüs tedavisinin ardından taburcu olan Prof. Dr. İsmail Kayar, immün plazma bağışçısı oldu. Kayar, "İyileşip şifa bulan tüm hastalarımızı sağlıklarına kavuştuktan sonra kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

16 Nisan 2020, Perşembe 11:40 Son Güncelleme:
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İstanbul Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. İsmail Kayar, bir süre önce rahatsızlanınca, daha önce görev yaptığı Kayseri Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrolde Kayar'ın corona virüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Kayar, 15 gün önce sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Kayar daha sonra, aynı hastalığa yakalanan hastalara şifa olmak amacıyla plazma bağışçısı olmaya karar verdi. ERÜ Tıp Fakültesi Kan Merkezine gelen Kayar, plazma bağışında bulundu.

'Yararlı olacağını düşünerek çağrıya uydum'

Kayar, koronavirüse yakalandığını ve üstesinden geldiğini söyleyerek, "Bunun kan bağışı için bir fırsat olduğunu, bu hastalığı yenerek şifa bulan insanlar için bir vazife olduğunu, küçük bir katkıda bulunmak bakımından çok yararlı olacağını düşünerek çağrıya uydum ve kan bağışında bulundum. İyileşip şifa bulan tüm hastalarımızı sağlıklarına kavuştuktan sonra kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Musa Karakükçü ise, immün plazma bağışında bulunan Prof. Dr. İsmail Kayar’a teşekkür etti.

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