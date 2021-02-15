Dünya Corona virüsün 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi

Corona virüsün 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi

Dünya

Corona virüsün 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi

ABD'de yapılan bir araştırmada, ülkede yeni tip corona virüsün (Kovid-19) 7 ayrı mutasyonunun tespit edildiği öne sürüldü.

15 Şubat 2021, Pazartesi 22:33 Son Güncelleme:
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Sağlık bilimi üzerine araştırmaların yer aldığı MedRxiv sitesinde yayımlanan bir çalışmada, ABD içinde Kovid-19 ile benzer genetiğe sahip endişe verici 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi. Araştırmanın henüz hakem heyeti tarafından onaylanmadığına dikkat çekilerken, Kovid-19'un genetiğinde, temas ettiği insan bünyesine yerleşmesini kolaylaştıracak değişikliklere rastlandığı kaydedildi.

Araştırmanın yazarlarından Louisiana Eyalet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Merkezi viroloğu Jeremy Kamil, "Mutasyonda açıkça bir şeyler oluyor. Bence burada evrimsel değişimin açık bir imzası var." ifadesini kullandı.

Aynı sitede 8 Şubat'ta yayımlanan diğer bir çalışmada, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un B.1.1.7 adlı yeni varyantının ABD'de yayılımının her 10 günde katlanarak arttığı ve mevcut gidişata göre Mart 2021'e kadar birçok eyalette en baskın tür olacağı uyarısı yapılmıştı.

AA

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