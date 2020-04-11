Türkiye Corona virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 760 bini geçti

Corona virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 760 bini geçti

Türkiye

Corona virüsün bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 760 bini geçti

Dünya genelinde enfekte kişi sayısı 1 milyon 760 bini geçti, 107 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 395 binin üzerinde kişi ise iyileşti.

11 Nisan 2020, Cumartesi 22:19 Son Güncelleme:
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İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip corona virüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı. Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19’un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 760 bini geçtiği, 107 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 395 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

AA

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