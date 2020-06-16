Dünya Corona virüsün ilacı için çok önemli gelişme

Corona virüsün ilacı için çok önemli gelişme

Dünya

Corona virüsün ilacı için çok önemli gelişme

İngiltere'de yapılan bir araştırma ile corona virüs salgınında ölümleri 3'te bir oranında azaltan bir ilaç olduğu duyuruldu.

16 Haziran 2020, Salı 15:59 Son Güncelleme:
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Araştırma sonucu yapılan açıklamada Deksametazon adı verilen ilacın corona virüs hastalarında iyileşme belirtileri gösterdiği ifade edildi.

Hastalar üzerinde denenen ilacın solunum yolu sıkıntısı duyan insanlarda da olumlu etkilere sahip olduğu açıklandı. Oxford Üniversitesi'nden bir çalışmada Peter Horby yaptığı açıklamada, "Bu son derece iyi bir sonuç" dedi. Açıklamada, "Oksijen tedavisi gerektirecek kadar hasta olan hastalarda sağkalım yararı açık ve büyük, bu yüzden deksametazon şimdi olmalı. Hastalarda bakım standardı haline gelebilir. Deksametazon rafta ucuzdur ve dünya çapında hayat kurtarmak için hemen kullanılabilir" denildi.

Araştırmacılar, ilacın salgının başından bu yana İngiltere'de kullanılması halinde ölü sayısının 5 bin daha az olarak kayıtlara geçeceğini tahmin ediyor.

AP

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