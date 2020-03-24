Corona virüsün yüzü olan kadından haber var

Corona virüsü dünyadan etkisini gösterirken Avrupa'dan birbiri ardında kötü haberler geliyor. İtalya'dan sonra İngiltere'de de durum ciddileşti. 39 yaşındaki bir kadının corona virüsüne yakalandıktan sonra hastane yatağında çektiği video, nefes almakta nasıl zorlandığını gözler önüne sermişti.

39 yaşındaki Tara Jane Langston, İngiltere'nin başkenti Londra'da garsonluk yapan bir spor tutkunu. Kendini hasta hissetmeye başladığında acil servise kaldırılan Tara'ya corona virüsü teşhisi kondu. İki çocuğu ve eşiyle Polonya gezisinden döndükten sonra göğüs enfeksiyonu teşhisi konulan Tara Jane Langston'a antibiyotik tedavisi verildi.

Gün geçtikçe daha kötü oldu

Ancak Tara Langston bir türlü iyileşmiyordu. Geçtiğimiz pazar günü ambulansla Londra'daki Hillingdon Hastanesi'ne götürülen kadının corona virüsü testi pozitif çıkınca hemen yoğun bakıma alınmıştı. Günler sonra titreme krizleri geçirdiğini belirten kadın, durumu daha da kötüleşince yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Genç kadının video boyunca nefes almakta zorlandığı ve durmadan öksürdüğü görülüyordu. Çektiği videoda corona virüsün tehlikeleri konusunda insanları uyarırken nefes almak için mücadele eden kadın, 'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Videoda, "Yoğun bakım ünitesindeyim ve bu kablolar olmadan nefes alamıyorum. Bunu arterime dikmek zorunda kaldılar. Üzerimde bir sürü katater var. Aslında daha önce olduğumdan on kat daha iyiyim. Artık günleri saymıyorum. Eğer hala sigara içiyorsanız hemen bırakın çünkü ciğerlerinize ihtiyacınız olacak" ifadelerini kullanmıştı.

"Önlem alın şansa bırakmayın"

39 yaşındaki Tara Jane Langston, aldığı her nefesin bir savaş olduğunu ifade ediyor ve "Önlem alın sakın şansa bırakmayın" demişti. 39 yaşındaki Tara'nın sağlık durumu iyiye gidiyor. Nefes almakta zorlandığı video ile dünyanın dört bir yanında tanınan ve virüsle mücadelenin yüzü haline gelen genç kadın, kızlarına kavuştu. Tara, dün hastaneden taburcu oldu. "Kızlarımı ve eşimi görebildiğim için çok mutluyum" diye konuşan Tara, kendini videoyu çektiği döneme göre çok daha iyi hissettiğini ancak hala iyileşme sürecide olduğunu söyledi.





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