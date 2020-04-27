Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde acil bölümünde görev yapan Doktor Esra Ersöz Genç, hasta yakınlarının saldırısına uğradığını söyleyerek yaşadıklarını Twitter hesabı üzerinden anlattı. Doktor paylaşımında, "Bu sabah Kovid servis nöbeti devraldığımda entübe (solunum cihazına bağlı) kalbi iki defa durmuş masajla dönmüş akciğer kanseri bir hasta devraldım. Daha sonra hasta yakınlarına hastanın durumu hakkında bilgi verdim. Hastanın kalbi gün içinde bir çok kez durdu, kalbi tansiyon oluşturamıyor, hiçbir uyutucu ilaç almadığı halde kendi kendine soluyamıyordu. Bir taraftaki ciğeri tamamen alındığı için ciğerine tüp takıldı. Hastanınkalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen Kurtarılamadı" dedi.

"Benim yaşadıklarım onun gözaltı süresinden uzun tuttu"

Doktor Esra Ersöz Genç şöyle devam etti:

"Olay da burada başladı. Önce zorla kapalı servise girmeye çalıştılar, kapılar camlar kırıldı güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık (elimdeki kesikler bu arada oldu sanırım) sonra servisin iç kapısını da zorla açarak 5 kişi içeri daldılar. Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise ellerini kollarını sallayarak girip sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı.. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum. Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem şahsın gözaltı süresinden uzun tuttu..."

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