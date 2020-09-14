Çorum'da corona virüse yakalanan PTT emeklisi Yaşar Ünal (62), tedavi gördüğü hastanede yaşama tutunamadı. 20 günlük tedavi sürecinde Ünal'ın, yoğun bakım servisine alınmadan önce kendi cep telefonuyla kaydettiği videoda insanlara "Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın" diyerek çağrıda bulunduğu ortaya çıktı.





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Çorum Buharaevler Mahallesi'nde yaşayan PTT Müdürlüğü'nden emekli evli ve 2 çocuk babası Yaşar Ünal geçen ay, öksürük ve ateş şikayetiyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Ünal'a yapılan corona virüs testi sonucu pozitif çıkınca hastanenin yataklı serviste tedaviye alındı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine kaldırılan Ünal, 12 günlük tedavisinin ardından entübeye alındı. Ünal, 5 gün entebede kaldıktan sonra 10 Eylül günü hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi. Corona virüse yenik düşen Ünal, ailesinin katılımın az olmasına hassasiyet gösterdiği cenaze töreniyle toprağa verildi.

Ölmeden önce video çekip uyardı

Ailesi, defin işlemlerinin ardından kontrol ettiği cep telefonunda Ünal'ın yoğun bakıma alınmadan hemen önce kendi cep telefonuyla kaydettiği, insanları Kovid-19'a karşı tedbirli davranmaya davet eden bir video olduğunu fark etti. Aile fertleri; babalarının sözlerinden etkilendikleri görüntüyü, insanların dikkatini salgına çekmek amacıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Hayatını kaybeden Ünal'ın videosunda 'Bugün hastanedeki üçüncü günüm ve kötüyüm. Nefes almakta zorlanıyorum. Ateşim çıkıyor tekrar düşürüyorlar. Tansiyonum çıkıyor, öksürüğüm hiç durmadı. Allah bunu kimsenin başına vermesin. Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın. Herkese teşekkür ederim" ifadeleri yer alıyor.

''Kurallara dikkat ederdi"

Corona virüse yenik düşen Ünal'ın oğlu Muharrem Ünal, babasının zor nefes alırken dahi insanlara yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. Babasının beslenmesine dikkat ettiğini, salgınla mücadele kurallarına dikkatle uyduğunu belirten Muharrem Ünal, "Babaannemin ilaçlarını almak için eczaneye gitmiş, döndüğünde 'Eczane çok kalabalık, herkes öksürüyor, hapşırıyor.' demişti. Birkaç gün sonra Corona virüs testinin pozitif çıktığını öğrendik. Hastanede 3 gün serviste, 12 gün yoğun bakım ünitesinde, vefatından önceki son 5 gün de entübe haldeydi. Geçen hafta perşembe akşamı da Hakk'ın rahmetine kavuştu. Videoyu ise serviste iken, yoğun bakıma yatmadan hemen önce çekmiş." dedi.

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