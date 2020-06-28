Türkiye Coronanın her geçen gün yeni bir özelliği ortaya çıkıyor: Tek hedefi nefes değil

Coronanın her geçen gün yeni bir özelliği ortaya çıkıyor: Tek hedefi nefes değil

Türkiye

Coronanın her geçen gün yeni bir özelliği ortaya çıkıyor: Tek hedefi nefes değil

Her geçen gün yeni özelliği çıkan corona virüsün tek hedefinin solunum yolları olmadığı keşfedildi. Corona virüs bazı organlara da zarar veriyor.

28 Haziran 2020, Pazar 11:50 Son Güncelleme:
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Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Her geçen gün virüsün yeni özelliklerini keşfeden bilim insanları ise Kovid-19'la yeni tanıştıklarını belirterek, "İlk başta sadece bir solunum yolu virüsü olduğunu düşündük. Ancak tek hedefi nefes değil" dedi.ABD'deki araştırmalara göre koronavirüs yalnızca akciğerleri değil başka organları da hedef alıyor. California'nın La Jolla bölgesindeki Scripps Translasyonel Araştırma Enstitüsü'nden doktor Eric Topol, "Başta sadece solunum yolu virüsü olduğunu düşündük. Ancak sonra pankreası, kalbi, karaciğeri, beyni, böbrekleri ve diğer organları da hedef aldığını gördük" açıklamasında bulundu.

Bazı organlara zarar veriyor

Corona virüs hastaları solunum yetmezliğinin yanı sıra felce yol açan kan pıhtılaşması ve birçok organa aynı anda saldıran aşırı enflamasyon sorunları yaşayabiliyor. Virüs baş ağrısı, baş dönmesi, tat ve koku kaybı gibi nörolojik komplikasyonlara da neden oluyor.

Corona tahribatının etkisi yıllarca sürebilir

Kovid-19'un hastalarda yarattığı tahribatın etkisi yıllarca sürebilir. Chicago'daki Northwestern tıp merkezinden kardiyolog Sadiya Khan, hem semptomları hem de yol açtığı komplikasyonlar açısından diğer virüslerden farklı olduğunu söylüyor.

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