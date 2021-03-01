Günler öncesinden dizinin setinde çekimler sırasında çok üşüdüğünü anlatan paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncuya hayranları, sevenleri hasta olup olmadığını sormuş, Eda Ece de “2 güne geçer” diye yanıt vermişti. Ancak bir kaç gün sonra Eda Ece’nin korona olduğu öğrenildi.

100. bölümle ilgili heyecanını sürekli instagram sayfasından da paylaşan oyuncu, ne yazık ki Yasak Elma’nın ‘Dalya’ diyeceği yeni bölümün sadece bir kısım çekimlerinde yer alabildi.

Bu akşam yayınlanacak olan 100. bölümde bazı sahnelerde Yıldız’ı görecek izleyici. Oyuncunun hastalığının ortaya çıkmasının ardından senaryo değiştirilerek onun olduğu sahneler çıkarılmıştı.

Eda Ece’nin ne zaman sete döneceği de merak konusuydu. Gazeteci Birsen Altuntaş, tv100’deki yazısında Eda Ece’nin 101. bölümde döneceğini duyurdu.

Oyuncunun Yıldız karakteri ile eşi Çağatay’ın doğumgünü sahnesinde olamayacağı ve bebeği Halit Can’ın ateşi çıkmış gösterilerek o sahnede bulunmamasının da bu nedene bağlanacağı belirtilmekte.

Eda Ece, 101. bölümde yine her zaman olduğu gibi sette olacak.



