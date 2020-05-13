Türkiye Corono virüse yakalanan berber ile temas eden Belediye Başkanı Gökçe'nin test sonucu çıktı

Corono virüse yakalanan berber ile temas eden Belediye Başkanı Gökçe'nin test sonucu çıktı

Türkiye

Corono virüse yakalanan berber ile temas eden Belediye Başkanı Gökçe'nin test sonucu çıktı

Burdur Bucak'ta bir berberin corona virüs test sonucunun pozitif çıkmasıyla ilçede karantina başlamıştı. O berbere yüz siperliği verirken berber ile temas eden Belediye Başkanı Selahattin Gökçe'nin test sonucu çıktı.

13 Mayıs 2020, Çarşamba 13:17 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı kararıyla 11 Mayıs tarihinde açılmasına karar verilen berber, kuaför ve güzellik salonları için Burdur Valisi Hasan Şıldak ve İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent genelinde berber ve kuaförlere 10 Mayıs'ta Covid-19 testi yapıldı. Test sonuçları negatif çıkan berber ve kuaförler açıldı. Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde berber A.T. ise test sonucu gelmeden iş yerini açtı.

Kocaaliler Belediye Başkanı Sebahattin Gökce, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül ile birlikte aynı gün berber, bakkal ve esnafa siperlik ve maske dağıttı. Başkan Gökce, A.T.'ye de siperlik verdi.

Gün içerisinde test sonucu pozitif çıkan berber A.T. karantinaya alındı. A.T. ile temasta bulunan aralarında Belediye Başkanı Sebahattin Gökce, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül'ün de bulunduğu yaklaşık 150 kişiye corona virüs testi yapılması kararlaştırıldı. Valilik kararıyla karantinaya alınan belde giriş çıkışlara kapatıldı.

Başkanın test sonucu belli oldu

Beldede ekiplerin filyasyon çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, Belediye Başkanı Sebahattin Gökce, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Niyazi Bülbül'e yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıktığı ifade edildi.

DHA


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