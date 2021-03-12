Türkiye Çorum'da bir baba oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü

Çorum'da bir baba oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü

Türkiye

Çorum'da bir baba oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü

Çorum’un Alaca ilçesinde bir kişi, oğluyla kavga ettikleri iddiasıyla tartıştığı ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 2 çocuğu tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan çocuklar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

12 Mart 2021, Cuma 12:59 Son Güncelleme:
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Çorum'un Alaca ilçesinde Servet B., oğlu ile kavga ettikleri iddiasıyla tartıştığı 8’inci sınıf öğrencisi Tunç T. (14) ve Kaan T.'yi (14) okul servisinde tabancayla vurdu. Çocuklar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Servet B. gözaltına alındı.


Olay, saat 11.30 sıralarında Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Servet B., oğlu ile kavga ettiklerini öne sürdüğü 8’inci sınıf öğrencisi Tunç T. ve Kaan T. ile bulundukları serviste tartıştı. Servet B. bu sırada tabanca ile iki çocuğa ateş etti. Servet B. kaçarken, yaralanan çocuklar çağırılan ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Tunç T. ve Kaan T. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Servet B. jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA


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