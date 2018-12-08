Olay, Çorum'un Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi.

Köpeğini parkta gezdiren Suat Yağız, yerde hareketsiz yatan kediyi fark etti.

PARKA BELEDİYE VE POLİS EKİPLERİ GELDİ

Yağız'ın haber vermesi üzerine parka belediye ve polis ekipleri geldi. Belediye görevlileri yavru kedinin öldüğünü belirlerken, parkta oynayan çocuklar kediye bir köpeğin saldırdığını söyledi.

Olayı duyan Çorum Bilgi Kültür ve Turizmi Koruma Derneği (BİKTUDER) Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen de parka gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kediye yapılan ilk incelemede patilerinin kesildiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çimen, hayvana işkence eden kişi ya da kişilerin bulunarak cezalandırılmalarını istedi. Belediye ekipleri, kediyi götürürken, polis de olayla ilgili inceleme başlattı.