Magazin Coşkun Sabah, "İçim içime sığmıyor"

Coşkun Sabah, "İçim içime sığmıyor"

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Coşkun Sabah, 'İçim içime sığmıyor'

Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir konser veremeyen Coşkun Sabah’ın özlemi bu akşam sona eriyor. Sabah, bu akşam İzmir’de sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

10 Ağustos 2021, Salı 12:35 Son Güncelleme:
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Coşkun Sabah, geçtiğimiz hafta orman yangınları nedeniyle ertelediği sahne çalışmasında ilk kez düet yaptığı Canan Çal’a da yer verecek. Çok heyecanlı olduğunu belirten Coşkun Sabah, “Hayatımda hiç bu kadar sevinçli olduğumu hatırlamıyorum. İçim içime sığmıyor. Çocuklar gibi sevinçliyim. Bu kötü günleri müzik camiası olarak hep birlikte geride bırakıyoruz inşallah” dedi.

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