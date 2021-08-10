Coşkun Sabah, 'İçim içime sığmıyor'

Coşkun Sabah, geçtiğimiz hafta orman yangınları nedeniyle ertelediği sahne çalışmasında ilk kez düet yaptığı Canan Çal’a da yer verecek. Çok heyecanlı olduğunu belirten Coşkun Sabah, “Hayatımda hiç bu kadar sevinçli olduğumu hatırlamıyorum. İçim içime sığmıyor. Çocuklar gibi sevinçliyim. Bu kötü günleri müzik camiası olarak hep birlikte geride bırakıyoruz inşallah” dedi.