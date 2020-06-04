Coşkun Sabah, önceki gün Etiler’deydi. Açılır açılmaz soluğu Akmerkez’de alan 67 yaşındaki usta sanatçı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının devam ettiğinin hatırlatılması üzerine “Ben işyeri sahibiyim. Ofisim de tam karşıda. Yasaktan muafım arkadaşlar. Hem 67’lik bir hal var mı bende? Google’ı mahkemeye vereceğim. Oraya bakan ‘Sen 67 yaşındasın’ diyor. Ben o yaşta mı duruyorum Allah aşkına?” sözleriyle dert yandı.







