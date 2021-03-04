Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen ve 10 askerimizin şehit olduğu Cougar tipi askeri helikopterle ilgili kahreden bir detaylar ortaya çıktı. 1993 yılında alınımına başlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı helikopterin daha önce 3 kez düştüğü ortaya çıktı. Bu tip helikopterlerin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Bugünkü kazayla birlikte bu sayı 37e yükseldi.

HELİKOPTERİN ÖZELLİKLERİ NELER?​

Eurocopter Couger iki motorlu, çok amaçlı bir askeri helikopterdir. AS532 Cougar, Eurocopter Super Puma helikopterinin yükseltilmiş askeri bir versiyonudur.

Cougar helikopterinin ilk dizaynı AS 332 Super Puma, 1977 yılında uçmuştur.

1990 yılında tüm askeri Super Puma helikopterleri Cougar olarak değiştirildi.

Helikopterin sivil versiyonu halen Puma olarak adlandırılmaktadır.

Değişik görevler için farklı Cougar versiyonları kullanılmaktadır.

Bunlar:

AS 532 UL/AL: 2 pilot ve 25 asker taşıyabilir. Cougar ların en uzun versiyonudur. Ayrıca makineli tüfek ve roket gibi silahlarla da silahlandırılabilir.

AS 532 SC: Cougar ailesinin deniz kuvvetleri versiyonudur. Deniz altı arama ve yoketme, arama-kurtarma, sahil güvelik görevlerinde kullanılabilir.

Cougar Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde askeri amaçlarla kullanılmaktadır.

GENEL ÖZELİİKLERİ NELER?

Mürettebat: 2 Pilot 1 Uçuş Teknisyeni

Uzunluk: 18 m

Yükseklik: 4,2 m

Pal Yarı çapı: 8 m

Boş ağırlığı: 12500 LBs

Maksimum Kalkış ağırlığı: 19840 LBs

Motor: 2× Makila 1A1 Turboşaft

Dahili yakıt: 600 USG / 4000 LBs

İLK KAZA 1997'DE

Cougar helikopterlerinin ülkemizdeki üç kazasında 28 asker şehit oldu

Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen helikopterlerin ilk kazası 4 Haziran 1997 tarihinde meydana geldi. Kuzey Irak'taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap Bölgesi'nde bölücü terör örgütü tarafından atılan füze ile vuruldu. 11 asker şehit oldu. Envantere yeni giren helikopterlerin füze koruma sistemi olmadığından tüm Cougar tipi bu helikopterler batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougar'lar tekrar Güneydoğu'ya döndü.

İKİNCİ KAZA 2003'TE: 4 ŞEHİDİMİZ VAR

İkinci kaza, Isparta'nın Eğirdir İlçesi'nde 29 Nisan 2003'te oldu. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.

COUGAR TİPİ HELİKOPTERLERDE 4'ÜNCÜ KAZA

Kara Kuvvetleri'nde 1996dan bu yana görev yapan Fransız-Alman ortak tasarımı AS532 Cougar helikopterleri daha önce de kaza kaza yaptı. Bu tip helikopterlerin ülkemizde daha önce karıştığı 3 kazada 28 asker şehit olmuştu. Bugünkü kazayla birlikte bu sayı 38'e yükseldi.

TUNCELİ'DE DE SKORSKY HELİKOPTER DÜŞMÜŞTÜ

Tunceli'de 45 gün önce Tunceli'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 tipi helikopter düşmüştü. Düşen helikopterin içerisinde 1 hakim, 1 astsubay, 3 mürettebat ve 7 polis memuru toplam 12 kişi bulunuyordu.

Helikopterdeki 12 kişi şehit olmuştu.