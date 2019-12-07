Çöven otu nedir? Çöven otu faydaları nelerdir?

Ülkemizin verimli topraklarında milyonlarca şifalı bitki yetişmektedir. Bu şifalı bitkilerden birisi de çöven otudur. Çöven otu nedir merak ediyor ve çöven otu faydalarını öğrenmek istiyorsanız haberimize göz atın.

Çöven otu nedir?

Kalın kökleri olan odunsu bir bitkidir. Bazı yörelerde helvacı kökü, sabun otu olarak bilinir. Çöven otu, sabun otu olarak anılmasının sebebi yüksek oranda temizleyici özelliği bulunduğundan doğal sabun olarak kullanılmaktadır. Çöven otunun helvacı otu olarak anılmasının sebebi ise helvalar da kullanılmasıdır. Çöven otu doğal köpürme özelliğine sahiptir.

Çöven otu faydaları nelerdir?

Çöven otu çayı balgam söktürücü özelliği vardır.

Romatizma ağrılarını azaltır.

Çöven otu sabunu cilt kaşıntılarının azalmasında oldukça etkilidir.

Akne tedavisinde çöven otu sabunu çok faydalıdır.

Az miktarda ve düzenli kullanımda çöven otu çayı bağırsakları temizler.

Regl ağrılarında çöven otu çayı ağrı kesici olarak kullanılır.

Kabızlık problemlerini giderilmesinde çöven otu çayının faydaları büyüktür.

Bronşit şikayetlerinde destekleyici tedavi olarak çöven otu çayı kullanılır.

Avrupa'da yapılan araştırmalara göre lösemi ile mücadele eden ilaçlarda kullanılabilmektedir.

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