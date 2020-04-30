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Türkiye COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kuruldu

COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kuruldu

Türkiye

COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu kuruldu

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturuldu.

30 Nisan 2020, Perşembe 15:19 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde COVID-19 Bilimsel Araştırma Değerlendirme Komisyonu oluşturulmuştur. COVID-19 hastalığı ile ilgili olarak araştırmacılar tarafından başlatılması ve yürütülmesi planlanan, klinik araştırmalar dahil insanlar üzerinde yürütülecek tüm bilimsel çalışmalar ve retrospektif araştırmalar için etik kurul başvurusundan önce bu Komisyona bildirim yapılması gerekmektedir.”
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