COVID-19 savaşçısı kekik

Sofraların vazgeçilmezlerinden kekik tam bir şifa kaynağı. B, C, K vitaminleri, folik asit, kalsiyum, sodyum, potasyum bulunduran kekik; kurutularak, çayı yapılarak veya yağ olarak kullanılabilir. Antioksidan, antikanserojen, şeker ve kolesterolü düşürücü etkisinden sıkça bahsedilen kekiğe, COVID-19 salgını zamanında ilgi iyiden iyiye arttı. Kekik yağı koklamanın faydaları anlatıldıkça aktarlarda satışlar patladı. Çünkü kekik yağı güçlü antiviral, antibakteriyel etkiye sahip.

EVDE YETİŞTİREBİLİRSİNİZ

Dünyada 350 kadar türü olan kekiğin bahçe türü olanını evde derin olmayan, geniş saksılarda kolayca yetiştirebilirsiniz. Tohumları ekip toprağı nemlendirmeniz yeterli. Unutulmaması gereken ise kekiğin azotlu toprakları ve güneşi sevdiği. Çiçek açtığında dallarını kesip kurutarak baharat olarak kullanabilirsiniz.

Taze baharatken onları zeytinyağının içine koyup dondurarak ya da şişede bekleterek enfes baharatlı yağ hazırlayabilirsiniz. Kekik dendiğinde aklıma her yanı mis gibi kekik kokan Gökçeada gelir. Oradan başlayıp Toroslar’a kadar tüm Ege ve Akdeniz bölgesi, çeşit çeşit şifalı kekikle dolu. Hatay ve bölgesinin vazgeçilmez lezzeti zahter de aslında bir dağ kekiği.

ATMA ÇİÇEKLENDİR

Plastik atıklar dünyanın en büyük sorunlarından biri. Plastik atıklarımızı mümkün olduğunca azaltarak doğaya büyük iyilik yapabiliriz. En iyi yol, plastik ürünlerini olabildiğince az tüketmek. Plastik ambalajlı ürünleri alırken durup bir daha düşünün. Farklı kullanımlarını sağlayıp plastikleri çiçeklendir doğaya terk etmemek de bir çözüm. Araba lastiklerini, eski yağmur çizmelerini ya da pet şişeleri çiçek ya da fidan yetiştirmek için kullanmak mümkün.

OKUYALIM ARKADAŞLAR

Yeni COVID-19 önlemleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkmak yasak. Evde kalınca yapılacak en iyi şeylerden biri de okumak. Bitkilerin ve ağaçların sır dolu yaşamlarına dair iki kitap tavsiye etmek istiyorum size...

Bunlardan biri Stefano Mancuso’nun ‘Bitki Zekası’ kitabı. Mancuso kitapta bitkilerin nasıl iletişim kurduğunu, kendi aralarında nasıl bilgi alışverişi yaptıklarını, köklerinden yapraklarına kadar her türlü bilgiyi nasıl aktardıklarını, kendilerini korumak ve otçullardan sakınmak için başka canlılardan nasıl yardım aldıklarını anlatıyor.

Peter Wohlleben de ‘Ağaçların Gizli Yaşamı’ kitabında “Ağaç sosyal bir varlık mıdır?” sorusunu yanıtlıyor. Almanya’da çok satan kitaplar listesinin zirvesinden iki yıl inmeyen kitabında Peter Wohlleben, ağaçların tipik insan davranışları sergilediğini anlatıyor. Ağaç ebeveynlerin, birlikte yaşadıkları yavrularıyla iletişim kurduklarını, ağaçların birbirini yaklaşan tehlikelere karşı uyardığını, aralarındaki hasta veya acı çeken bireylerle gıdalarını paylaştıklarını öğrenince şaşıracaksınız.