COVID-19’un musallat olduğu ünlüler

İstanbul cemiyet hayatından COVID-19’a yakalanan ünlüleri geçen hafta bu sayfada yazmıştım. SFTA’nın ortağı Sezai Taşkent, Mine Kalpakçıoğlu’nun 17 yaşındaki oğlu Kaan, iş insanı Selim Hamamcıoğlu ve otomotiv devi Mengerlerin varisi olan eşi Yasemin Hanım da COVID-19’a yakalanmış. Hastanede karantina altında olan ödüllü tasarımcı Zeynep Fadıllıoğlu ile The Marmara Otelleri’nin sahibi Kaan Gürsel’in tedavileri ise olumlu sonuç vermiş. Eski sağlıklarına kavuşup taburcu edilmişler.

Yetenekli berber Defne Samyeli

Defne Samyeli kızları Derin, Deren ve ağabeyi Sühan ile aynı evde karantinada. “Fırsat bu fırsat” diyen Samyeli kardeşler hem hasret gideriyor hem de birlikte spor yapıp eğleniyor. Berberler kapalı olduğu için saç tıraşı olamayan Sühan’ın imdadına kardeşi Defne yetişmiş.

Sühan, tıraş olmadan önceki ve sonraki halinin fotoğrafını Instagram hesabından “Saçlar papaz gibi olunca ürkerek de olsa kendimi kardeşime emanet ettim” diyerek paylaştı. Oyuncu Engin Altan Düzyatan ve Hamdi Alkan, geçen hafta saç tıraşlarını yapan eşlerinin fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı.

Hande'nin kokoşluğunu COVID-19 yendi

Sosyetik sima Hande Acar’ın saçları hep fönlü yüzü de hep makyajlıdır. Hemcinslerinden bir adım önde olmak ve fark yaratmak istediği için dünyaca ünlü modacıların en iddialı, en dekolte kıyafetlerini giyer ve etrafına ışık saçar. Yatında güneşlenirken bile her an kırmızı halıda yürüyecekmiş gibi hazırlıklı olan Hande’nin kokoşluğu Covid-19’a yenik düşmüş.

Evinde karantinada olan Hande, yaşadığı sitede 8 kilometre yürüyüş yaptıktan sonra kan ter içinde kalmış halinin fotoğrafını Instagram’da paylaşıp altına da “Nerede o eski kokoş Handecan” yazmış.