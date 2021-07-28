Covid aşısı hayatımıza yeni girdi ve hakkında merak edilen pek çok konu var. Bunlardan bazıları da Covid aşısından sonra duş alınır mı? Korona aşısı olduktan sonra banyo yapılabilir mi? oldu. Uzmanlar, Biontech veya Sinovac covid aşısından sonra duş alma ve banyo yapma konusunda önemli bilgiler paylaşıyor…

COVİD AŞISINDAN SONRA DUŞ ALINABİLİR Mİ?

Covid aşısı uygulamaları devam ederken, pek çok kişi aşı yapıldıktan sonra neler yapılması veya yapılmaması gerektiği konusunda araştırma yapıyor. Henüz kısa bir süre önce insanlığın kullanımına giren Covid aşıları hakkında dikkatli davrananlarının sayısı da oldukça fazla.

Ancak, uzmanlar, covid aşısından sonra duş almanın veya banyo yapmanın bir sakıncası olmadığını belirtiyor.

Covid aşısından sonra duş almakla ilgili konuşan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Dilek Arman da “Aşıdan sonra duş alınmaması, kişilerin mantık yolu ile oluşturdukları bir önlem olsa gerek. Aşı sonrasında aşırı sıcak duş almak, sadece lokal reaksiyon riskini artırabilir. Ancak bunun dışında, “Herhangi bir aşı sonrası duş alınmaz” diye bilimsel bir bilgi yok. Çünkü aşı uygulaması sonrasında cilt açıklığı hızla kapanıyor, buradan vücuda mikrop girmesini beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

KORONA AŞISI OLDUKTAN SONRA BANYO YAPILABİLİR Mİ?

Korona aşısı uygulayan sağlık çalışanları aşı olduktan sonra neler yapılıp yapılamayacağı yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Buna göre, korona aşısı olduktan sonra ilk 24 saat duş alınmaması tavsiye edilirken, illaki aşıdan sonra banyo yapılmasını gerektiren bir durum oluşursa, aşı bölgesinin korunmasını ve enfeksiyon riskine karşı çok sıcak sudan sakınılması gerektiği belirtiliyor.

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