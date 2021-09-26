Covid sonrası kalp krizi geçirenlere neden mini by-pass yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanları her gün büyük bir mücadele ve özveri içinde aşılama çalışmalarına devam ederken, diğer yandan da kulaktan dolma bilgilerle yapılan aşı karşıtlığı söz konusu. Bu konuda Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak uyarıyor:

"Aşının kalbe zararı var deniliyor, aşının kalbe zararı ile kalp damarları tıkalıyken Kovid-19'a yakalanmak arasında milyonla çarpılacak bir risk oranı ar. Aşının riski milyonda birken bunun riski çok yüksek.

Aşı karşıtları, ‘Aşı miyokardit yapıyor, kalp iltihabı yapıyor’ diyorlar. Kalp damarları tıkalı olup Kovid geçiren insanlar kalp krizi geçiriyor. Aslında kalp krizi riski altındaki insanlar aşı olsalar, kriz geçirmeden ameliyata gelecek. Bunlar Kovid geçirdiği için kalp krizi geçiriyor. O yüzden ben hastalarıma aşı olmalarını öneriyorum.

Kalp damarları tıkalı bir şekildeyken anlaşılmadan Kovid’e tutulduğu için kalp krizi geçiriyorlar. O yüzden kalp damar tıkanıklığı riskiniz varsa Kovid olduğunuzda çok daha ağır atlatırsınız, kalp krizi geçirme riskiniz artar. Bu yüzden aşınızı olun."

KALP ADELESİ HASAR GÖRMÜŞ OLUYOR

“Kovid’e kalp damarları tıkalıyken yakalanan ve kalp krizi geçiren hastaların şikayetleri özellikle akciğer şikayetleri ile karıştığı için daha geç teşhis ediliyor” diyen Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, “Geç teşhis edildiği için de kalp adalesi hasar görerek bir ameliyat kararı almış duruma geliyorlar.

AKCİĞER KAPASİTESİ VE FONKSİYONLARI AZALIYOR

Bir diğer riskli durumları da Kovid geçirdiklerinden dolayı akciğerlerinin bir açık kalp ameliyatını kaldırabilecek durumda olmayıp akciğer kapasitesinin ve fonksiyonlarının azalmış olması.

GÖĞÜS KEMİĞİ AÇILMADAN AMELİYAT İMKANI

Burada bizim mini by-pass dediğimiz kapalı kalp ameliyatı bu hastalar için ideal bir cerrahi oluyor. Mini by-pass cerrahisinde göğüs kemiği açılmadığı için ameliyat ile ilgili komplikasyonlar biraz daha az oluyor. Göğüs boşluğuna girilmediği için akciğer travmaları aza iniyor.

Bu hastalar yoğun bakımda bir gün kalıyorlar. Ameliyat sonrası ağrı kontrolleri çok daha rahat olduğu için rahatça solunum fizyoterapisi yapabiliyorlar ve 4. gün taburcu olabiliyorlar. Covid sonrası kalp krizi geçiren hastalarda mini by-pass cerrahisi çok ciddi bir alternatif” diyor.

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