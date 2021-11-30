“CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?” sorusu bugün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Çünkü iki ay önce yapılan açıklamayla uzatılan izinler bugün son buluyor. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatıldığı haberi gündeme gelmişti. Şimdi, mahkum ve mahkum yakınları, CTE açık cezaevi izinlerinde son durumu ve izinlerin ne zaman biteceğini merak ediyor…

CTE AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

CTE açık cezaevi izinleri eylül ayının sonunda alınan kararla 30 Kasım 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Ancak Meclis’te ele alınan 5. Yargı Paketi kapsamında açık cezaevi izinlerine ilişkin yeni bir karara imza atıldı. Yasa ile koronavirüs pandemisi nedeniyle izinli olarak evlerine giden mahkumlar için yeni bir düzenlemeye gidildi.

Yapılan düzenlemede 30 Kasım tarihinde sona eren açık cezaevi izinleri 31 Mayıs 2022 tarihine kadar uzatıldı.

CTE AÇIKCEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUMU

Meclis Genel Kurulu’nda 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Ancak konuya ilişkin karar Resmi Gazete'de 30 Kasım tarihi itibariyle henüz yayımlanmadı.