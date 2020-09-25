Türkiye 'Cübbeli Ahmet Hoca' ifade verdi

'Cübbeli Ahmet Hoca' ifade verdi

Türkiye

'Cübbeli Ahmet Hoca' ifade verdi

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, selefi derneklerinin silahlanması iddiaları kapsamında ifade verdi.

25 Eylül 2020, Cuma 10:24 Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında "Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı" şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırmıştı.

CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever şu bilgileri paylaştı:

İfade vermesini bekliyorduk ancak buraya gelmedi. Dakikalar önce Emniyet'te özel bir birimde ifadesi alındı, bilgisine başvuruldu. Dakikalar önce Emniyet'ten ayrıldı. 


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