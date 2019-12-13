Çubuklu kek tarifi: Çubuklu kek nasıl yapılır?
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Yapımı oldukça olan çubuklu kek, gelen misafirlerinize severek ikram edebileceğiniz bir lezzet. Eğer "çubuklu kek tarifi, çubuklu kek nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Çubuklu kek tarifi
Çubuklu kek malzemeleri
- 1 paket krema
- 200 gr bitter çikolata
- 1 çay bardağı pasta süsü
- 1 paket çöp şiş
Çubuklu kekin kakaolu keki
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 su bardağı süt
- Yarım şişe soda
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1,5 su bardağı un
- 1 paket kabartma tozu
Çubuklu kek yapılışı
Fırını 170 derece de ısıtın. Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Sıvı yağ ve sütü ilave edin. Unu, kakao ve kabartma tozunu eleyerek harca ilave edin. Yavaş yavaş çok sıvı olmayacak şekilde sodayı ekleyin. Harç sıvı olursa un ilave edebilirsiniz. Harcı yağlanan kek kalıbına dökün. Ortalama 25 dakika fırında pişirin. Soğuyan keki mutfak robotunda ufalayın. Elde ettiğiniz kek kırıntılarına yavaş yavaş kremayı ilave edin. Yoğun bir hamur elde etmiş olacağız. Hamurdan top yuvarlaklar yaparak çöp şişe batırın. Hazırlanan top kekleri eritilmiş çikolataya batırıp çıkartın. Üzerinde şekerleme olsun istiyorsanız çikolata kurumadan minik pasta süslerine de batırıp çıkartın. Yağlı kağıt üzerinde kurumaya bırakın.
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