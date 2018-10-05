Çukur 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cumali ve Vartolu çatışmada...

Show TV'nin pazartesi günleri ekrana gelen dizisi Çukur'un 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Çukur yeni bölümde Vartolu, Yamaç ve Cumali bir arada savaşacak. Fakat Cumali, kardeşi Kahramanı öldüren Vartolu'ya ateş püskürüyor. İlk başta aynı tarafta olmak istemeyen Cumali'yi ikna etme işi Yamaç'a kalıyor. Vartolu ve Cumali, Karakuzulara karşı ilk savaşını verirken zor duruma düşüyorlar. Bakalım onları kim kurtaracak?

ÇUKUR 37. BÖLÜM ÖNİZLEME

Cumali, Vartolu ve Yamaç ilk kez bir araya geliyor. Cumali, Kahraman'ı öldüren Vartolu'yu hiç de affedeceğe benzemiyor ve kardeş olarak da görmüyor. Hele ki Vartolu'ya "Veled- zina" demesi" ortamı bir hayli geriyor. Cumali ile Vartolu karşı karşıya gelirken onları ayırmak Yamaç'a düşüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Karakuzuların “Cumali ve Yamaç Koçovalı bulunmadıkça her gün Çukur’dan biri alınacak” sözü, Çukur’da büyük bir fırtınaya yol açar. Genç Efe'nin ölümünden kendini sorumlu tutan Yamaç, Çukur’u geri almaya kararlıdır. Ve Cumali’den tek bir şans ister; eğer kendi yöntemiyle Çukur’u toparlayamazlarsa Cumali’nin yolundan gideceklerdir. Bu esnada Vartolu da uğradığı saldırı sonrası yaralarını sarmaya çalışırken tanıştığı gizemli kişi onu derinden etkileyecektir. Yamaç, Vartolu ve Cumali'nin büyük buluşması heyecanla beklenecek.



