RTÜK'ün dün gerçekleştirilen toplantısında yeni yayın dönemine başlayan ve ilk bölümlerinden itibaren reyting sıralamasında zirveye yerleşen bazı TV dizilerinde özellikle gençler ve çocuklar açısından olumsuz örnek oluşturan sahneler ele alındı. RTÜK, yeni sezona başlayan ve reytingleri alt üst eden Çukur ve Avlu'ya ceza yağdırdı.

Geçen sezonun hem en çok izlenen hem de çok izleyici şikayetine konu olan yapımlarından 'Çukur' dizisi de yeni sezondaki ilk bölümlerinde RTÜK'ün yaptırımına uğradı.

RTÜK'ÜN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Üst Kurul, dizide yoğun şekilde kullanılan şiddet içerikli sahne ve diyalogların çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olduğunu değerlendirerek dizinin yayınlandığı Show TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Reyting rekortmenleri arasında yer alan Star TV'nin 'Avlu' dizisinin tekrar bölümlerindeki şiddet içerikli sahneler de RTÜK'ün gözünden kaçmadı.

KANALA CEZA KESİLDİ

Dizinin geçen sezonda 21.30'dan sonra yayınına giren tekrar bölümlerinin, yetersiz flulaştırma ile gündüz erken saatlerde ekrana getirildiği belirlendi ve sahnelerde buharlı pres ütü ile el yakma, alkolik anneden şiddet görme, buzdolabına kapatılma, bıçaklama gibi birçok şiddet sahnesinin yer aldığı saptandı. Çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek nitelikte olan sahneler sebebiyle kanala idari para cezası kesildi.

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