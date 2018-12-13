Çukurca- Şırnak karayoluna kaya düştü

Hakkari-Şırnak Karayolu'na düşen dev kayalar, yolu trafiğe kapattı.Yapılan çalışmayla yol yeniden trafiğe açılırken, sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

13 Aralık 2018, Perşembe 16:59
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Çukurca- Şırnak karayoluna kaya düştü

Çukurca-Şırnak Karayolu'nun 30'uncu kilometresindeki Serbestan bölgesinde yağışlardan dolayı zemini yumuşayan dağlık alandan kopan dev kaya parçaları, saat 15.00 sıralarında yola düştü.

Olay sırasında araç bulunmayan yol, trafiğe kapatıldı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından ise yol yeniden ulaşıma açıldı. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.


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