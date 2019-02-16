Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar
Kanal D’nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', 15 Şubat Cuma günü yayınlanan bölümü ile yine zirvede yer aldı
Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 10,54 reyting ve 21,71 izlenme payı alarak, günün en çok izlenen yapımı oldu.
'Arka Sokaklar', yeni bölümüyle 22 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Kanal D’de.