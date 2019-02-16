Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar

Kanal D’nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', 15 Şubat Cuma günü yayınlanan bölümü ile yine zirvede yer aldı

16 Şubat 2019, Cumartesi 10:55
A A
Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar

Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 10,54 reyting ve 21,71 izlenme payı alarak, günün en çok izlenen yapımı oldu.

'Arka Sokaklar', yeni bölümüyle 22 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Kanal D’de. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.