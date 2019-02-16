Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar

Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar' dizisi; 'Tüm Kişiler' kategorisinde 10,54 reyting ve 21,71 izlenme payı alarak, günün en çok izlenen yapımı oldu.

'Arka Sokaklar', yeni bölümüyle 22 Şubat Cuma günü saat 20.00’de Kanal D’de.