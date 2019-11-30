Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar

Kanal D’nin; Erler Film imzalı, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', dün akşam yayınlanan bölümü ile zirvede yer aldı.

30 Kasım 2019, Cumartesi 12:15
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Cuma gününün galibi: Arka Sokaklar

'Arka Sokaklar' dizisi, 'Tüm Kişiler' kategorisinde; 9,14 reyting, 20,60 izlenme payı alarak günün en çok izlenen yapımı oldu.

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ahmet Yurdakul, Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı sevilen yapım, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.


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