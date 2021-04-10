Cuma gününün galibi 'Arka Sokaklar'

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı 'Arka Sokaklar', günün en çok izlenen yapımı oldu.

Kantar Medya’dan alınan verilere göre; Arka Sokaklar’ın 585’inci bölümü, 'Tüm Kişiler' katagorisinde 9.22 reyting 19.98 izlenme payı alarak reytingde zirvede yer aldı.

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Oya Okar ve Alp Korkmaz’in olduğu 'Arka Sokaklar', yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.

İlgili Haberler Arka Sokaklar yine zirveye oturdu



