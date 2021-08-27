Cuma namazı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerimizde yoğun bir kalabalıkla kılınıyor. Öğlen saatleri gelmeden önce hazırlıklarını tamamlamak isteyen pek çok kişi ise sabah saatlerinde Cuma namazı kaçta kılınıyor? Sorusunun yanıtını arıyor. Doğudan batıya gelindikçe meridyen farkı nedeniyle namaz saatlerinde de farklılık yaşanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da her ilin namaz saatlerini ayrı ayrı yayınlıyor. İşte, 27 Ağustos il il Cuma namazı saati…

27 AĞUSTOS CUMA NAMAZI KAÇTA KILINIYOR?

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ: 13.11

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ: 12.55

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ: 13.18

27 AĞUSTOS İL İL CUMA NAMAZI SAATİ

CUMA NAMAZININ FAZİLETİ İLE İLGİLİ AYETLER

“Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrılınca Allah’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Bilseniz bu, sizin hakkınızda daha hayırlıdır. Namaz kılınınca yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfunu arayın. Allah’ı anın ki, felâh bulasınız.” (Cum’a, 62/9­10)

CUMA NAMAZININ FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Cuma gününün faziletini de, Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle ifade buyurmuşlardır: “Güneşin doğduğu günlerin en hayırlısı Cuma günüdür.”(Sünen-i Tirmizi Terc.,C.1, S.487.)

“Âdem o gün yaratıldı, o gün cennetten yere indirildi, o gün tövbesi kabul edildi ve o gün vefat etti, kıyamet günü de o gün kopacaktır. İns ve cinden başka hiçbir yaratık yoktur ki, tan yeri ağardıktan gün doğuncaya kadar ­kıyamet belki bu gün kopar korkusu ile­ kulak kabartmasın. Bir de o günün içinde bir saat vardır ki, bir Müslüman kul, tesadüfen, o esnada namaz kılıp Allah Teâlâ Hazretleri’nden bir hacetini dilerse, onu Allah Teala muhakkak ona verir.” (Tecrîd, III, 4­5; Müslim, Cum’a, 17)

“Birtakım kimseler ya cumayı terketmekten kesin olarak vazgeçerler, yahut da Allah onların kalplerini mühürleyecek, sonra kendileri muhakkak surette gafillerden olacaklardır.” (Müslim, Cum’a, 40)

“Üç cuma namazını, aldırmayarak mazeretsiz bırakıp kılmayan kimsenin Allah, kalbini mühürler.” (et­Tâc, I, 273)

(Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İmam-ı Gazali]

(Allah nazarında günlerin en kıymetlisi Cumadır. O, Kurban ve Ramazan Bayramı gününden de kıymetlidir.) [Buhari]

(Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.) [Deylemi]

(Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları af olur ve her adımı için sevap verilir.) [Riyadun-nasıhin]

Peygamber (s.a.v) Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurur:

“Kim güzelce abdest alır sonra cumaya giderse, hutbeyi dinler ve sessiz durursa o Cuma ile diğer Cuma arasında ve fazladan üç gün içinde işlemiş olduğu günahları bağışlanır. Kim hutbe okunurken çakıl ve benzeri şeylerle oynarsa boşa emek çekmiş olur.” (Tirmizi)

Beş vakit namaz, bir Cuma öteki cumaya kadar, bir ramazan öbür ramazana kadar büyük günahlardan uzak kalındıkça aralarındaki günahlara kefaret olurlar. Çünkü Allah Azze ve Celle kim iyi bir amel yaparsa ona, o amelinin on katı sevap verir. Ebu Said Efendimiz (r.a), Rasûlullah (s.a.v)’ın şöyle söylediğini işittim der:

“Bir kimse bir günde şu beş şeyi işlerse Allah (c.c) o kimseyi cennetliklerden yazar:

1-Hasta ziyaret edeni

2-Cenazeye gideni

3-Ramazan haricinde oruca devam edeni

4-Cuma namazına devam edeni

5-Köle azad edeni (Yani yanında çalışan kimselere önem verip onların haklarını üzerine geçirmeyen iş sahiplerini).”

Ashâb-ı Kiram’dan Râfî (r.a) Efendimizden rivayeten hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

“Müjde sana, bu adımların Allah yolundadır. Kimin ayakları Allah yolunda tozlanırsa, o ayaklar cehennem ateşine haram olur. Cumaya giden ayaklar da Allah yolunda tozlanmakta olduğundan, devamını sağlayan kimseleri de Allah (c.c) cehenneme haram kılar.” buyurulmaktadır.