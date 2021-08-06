6 Ağustos Cuma gününde en çok merak edilen konulardan biri de Cuma namazı saati oldu. Milyonlarca Müslümanın camilere akın edeceği bu önemli günde ibadethaneler, Cuma namazı için hazırlanıyor. Ülkenin doğusundan batısına gidildikçe namaz saatlerinde değişiklik olması nedeniyle her ildeki Cuma namazı saati de değişiklik gösteriyor. Bu durum ise Diyanet tarafında yayınlanan namaz vakitleri listesi ile çözüme ulaşıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Diyanet Cuma namazı vakitleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA 6 AĞUSTOS?

Cuma namazı saatleri ilden ile farklılık gösteriyor. Haberimizde Türkiye’nin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük ilinin Cuma namazı vakti ile Diyanet tarafından il il namaz vakitlerinin bulunduğu bağlantıyı okurlarımızla paylaştık…

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul Cuma Namazı Saati: 13:17

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara Cuma Namazı Saati:13.01

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir Cuma Namazı Saati: 13.24

DİYANET TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜM İLLERİN NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma namazının önemine ilişkin en önemli kaynak Peygamber Efendimiz’dir. (SAV) Fahr-i Kaniat Efendimiz, birçok hadis-i şerifinde Cuma gününün ve Cuma namazının önemine işaret etmiş, bu mübarek günde yapılması gerekenler üzerine tavsiyelerde bulunmuştur. İşte Peygamber Efendimiz’in (SAV) Cuma gününün önemine dair Hadis-i şerifleri…