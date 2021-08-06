Cuma namazı saat kaçta 6 Ağustos? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Diyanet Cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saati 6 Ağustos 2021 tarihinde de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Cuma namazını eda etmek için hazırlanan inananlar, henüz vakit gelmeden “Cuma namazı saat kaçta?” araştırması yapmaya başladı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı da İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz vakitleri…
06 Ağustos 2021, Cuma 10:02 Son Güncelleme:
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6 Ağustos Cuma gününde en çok merak edilen konulardan biri de Cuma namazı saati oldu. Milyonlarca Müslümanın camilere akın edeceği bu önemli günde ibadethaneler, Cuma namazı için hazırlanıyor. Ülkenin doğusundan batısına gidildikçe namaz saatlerinde değişiklik olması nedeniyle her ildeki Cuma namazı saati de değişiklik gösteriyor. Bu durum ise Diyanet tarafında yayınlanan namaz vakitleri listesi ile çözüme ulaşıyor. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Diyanet Cuma namazı vakitleri
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA 6 AĞUSTOS?
Cuma namazı saatleri ilden ile farklılık gösteriyor. Haberimizde Türkiye’nin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi üç büyük ilinin Cuma namazı vakti ile Diyanet tarafından il il namaz vakitlerinin bulunduğu bağlantıyı okurlarımızla paylaştık…
İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ
İstanbul Cuma Namazı Saati: 13:17
ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ
Ankara Cuma Namazı Saati:13.01
İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ
İzmir Cuma Namazı Saati: 13.24
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CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?
Cuma namazının önemine ilişkin en önemli kaynak Peygamber Efendimiz’dir. (SAV) Fahr-i Kaniat Efendimiz, birçok hadis-i şerifinde Cuma gününün ve Cuma namazının önemine işaret etmiş, bu mübarek günde yapılması gerekenler üzerine tavsiyelerde bulunmuştur. İşte Peygamber Efendimiz’in (SAV) Cuma gününün önemine dair Hadis-i şerifleri…
- (Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İmam-ı Gazali]
- (Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de Cuma günü ve gecesinde işlenilenden kötüsü yoktur.) [Ramüz]
- (Cumadan faziletli bayram yoktur ve o günkü iki rekat namaz, Cuma günü dışındaki bin rekattan efdaldır.) [Deylemi]
- (Cuma, fakirlerin haccıdır ve müminlerin bayramıdır ve gök ehlinin bayramıdır ve Cennette de bayram günüdür. Günlerin en iyisi, en şereflisi Cumadır.) [Ey Oğul İlmihali]
- (Cuma günü iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.) [Ey Oğul İlmihali]
- (Cuma günü geldiği için sevinen bir mümine, kıyamete kadar her gün, o kadar sevap verilir ki, adedini Allahü teâlâ bilir.) [Ey Oğul İlmihali]
- (Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan edilir.) [Taberani]
- (Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]
- (Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.) [Şir’a]
- (Cuma günü sabah namazından önce, üç kere Estagfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyanın, kendinin ve anasının ve babasının bütün günahları af olur.) [Tergib-üs-salat] (Kul haklarını ve kazaya kalan farzları ödemek ve haramlardan vazgeçmek şarttır.)
- (Allahü teâlâ, bugünden itibaren kıyamete kadar size Cumayı farz kıldı. Adil veya zalim bir imam, başkan zamanında küçümseyerek veya inkâr ederek Cumayı terk edenin iki yakası bir araya gelmesin! Böyle bir kimse tevbe etmezse, onun namazı, zekatı, haccı, orucu ve hiçbir ibadeti kabul olmaz.) [İbni Mace]
- (Cuma namazı kılmak; köle, kadın, çocuk, hasta hariç, her müslümana farzdır.) [Ebu Davud, Hakim]
- (Bir Müslüman, Cuma günü gusül abdesti alıp, Cuma namazına giderse, bir haftalık günahları af olur ve her adımı için sevap verilir.) [Riyadun-nasıhin]
- (Özürsüz üç Cumayı kılmayanın kalbi mühürlenir, yani iyilik yapamaz olur.) [Hakim]
- (Cuma namazı kılmayanın kalbi mühürlenir, gafil olur.) [Müslim]
- (Cuma namazı yolunda ayakları tozlanana Cehennem ateşi haramdır.) [Tirmizi]
- (Cuma namazından sonra, yedi defa ihlas ve muavvizeteyn okuyanı, Allahü teâlâ, bir hafta, kazadan, beladan, kötü işlerden korur.) [İbni Sünni] [İhlas, Kul hüvallahü ehaddır. Muavvizeteyn, kul euzülerdir.]
- Cuma Namazını kılıp dua ettikten sonra, Fatiha, Kâfirun, İhlâs, Felak ve Nas surelerini yedişer defa okuyan, bir hafta, kaza, bela ve sıkıntılardan kurtulur. (S. Ebediyye)