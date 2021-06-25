Cuma namazı vakitleri 28 Haziran 2021: İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı saatleri
Cuma namazı vakitleri her hafta olduğu gibi 28 Haziran Cuma gününde farz olan ibadetini yerine getirmek isteyenler tarafından aranmaya devam ediyor. Sevapların iki kat misliyle yazıldığı bu mübarek Cuma günde camiler yine inananlarla dolarken, İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı saatlerini bir araya getirdik…
25 Haziran 2021, Cuma 11:09 Son Güncelleme:
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İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye’nin diğer illerinde Cuma namazı vakti yaklaştıkça cemaat camileri doldurmaya başlıyor. Koronavirüs önlemleri eşliğinde kılınacak Cuma namazlarında sosyal mesafeye dikkat edilirken, diğer yandan vatandaşlar kendi seccadelerini yanlarında getiriyor…
CUMA NAMAZI VAKİTLERİ 28 HAZİRAN 2021
İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İstanbul’da Cuma namazı bugün saat 13.12’de kılınacak.
ANKARA’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Ankara’da Cuma namazı 25 Haziran Cuma gününde saat 12.56’da kılınacak.
İZMİR’DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
İzmir için Cuma namazı bu hafta saat 13.19’da kılınacak.
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CUMA GÜNÜ YAPILMASI GEREKENLER
İslam alimleri Cuma günü yapılması gerekenleri şu şekilde tavsiye etmiştir:
- Cumayı perşembeden karşılamalı. Perşembe ikindiden sonra istiğfar etmeli. Kur’an-ı kerim ve Yasin suresini okumalı. Bir hadis-i şerifte, (Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın günahları affedilir) buyurulmaktadır. (İsfehani)
- Cuma gecesi ehli ile gusletmeli. Peygamber efendimiz, (Cuma günü gusledenin günahları affolur) buyurmaktadır. (Taberani)
- Cuma namazına erken gitmeli, ilk safta yer almalı. Namaz kılanın önünden geçmemeli. Hatip minbere çıkınca, konuşmamalı.
- Az da olsa sadaka vermeli. Çoluk çocuğunun nafakasını bol vermeli.
- Cuma günü duanın kabul olduğu vakti bulmak için hep ibadet etmeli.
- Cuma günü çok salevat-ı şerife getirmeli. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki: (Cuma günü 80 salevat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]
- Ana babanın ve evliyanın kabirlerini ziyaret etmeli. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Ana-babasının kabrini, Cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur. Haklarını ödemiş olur.) [Tirmizi]
- Cuma günü sevinmek, herhangi bir müslümanın Cumasını tebrik etmek iyi olur. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Cuma günü, kuşlar ve vahşi hayvanlar birbirine "Selamün aleyküm, bugün Cuma günüdür" derler.) [Deylemi]
- İkindiden sonra, seccade üzerinde elinden geldiği kadar, (ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kavi, ya Kadir) demeli, sonra dua etmelidir.