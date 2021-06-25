İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye’nin diğer illerinde Cuma namazı vakti yaklaştıkça cemaat camileri doldurmaya başlıyor. Koronavirüs önlemleri eşliğinde kılınacak Cuma namazlarında sosyal mesafeye dikkat edilirken, diğer yandan vatandaşlar kendi seccadelerini yanlarında getiriyor…

CUMA NAMAZI VAKİTLERİ 28 HAZİRAN 2021

İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İstanbul’da Cuma namazı bugün saat 13.12’de kılınacak.

ANKARA’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Ankara’da Cuma namazı 25 Haziran Cuma gününde saat 12.56’da kılınacak.

İZMİR’DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

İzmir için Cuma namazı bu hafta saat 13.19’da kılınacak.

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CUMA GÜNÜ YAPILMASI GEREKENLER

İslam alimleri Cuma günü yapılması gerekenleri şu şekilde tavsiye etmiştir: