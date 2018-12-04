Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin haftaya yapacağı görüşmenin ardından ittifakın çerçevesi belirlenecek. AK Parti ile MHP’nin ayrı ayrı seçim kampanyası yürütmesi planlanıyor. İttifak görüşmeleri Erdoğan’ın Türkiye’ye dönüşüyle hız kazanacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Mehmet Özhaseki, gelinen aşamayla ilgili olarak Erdoğan’a bilgi verecek. Son anket sonuçları ve değerlendirmeleri alacak olan Erdoğan, Aday Belirleme Komisyonu toplantılarının ardından henüz açıklanmayan il ve ilçelerle ilgili kararını verecek.

SÖYLEM UYARISI

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre; Erdoğan ittifaka dahil edilecek ve jest yapılacak illerle ilgili kararından sonra MHP Lideri Bahçeli ile yeniden bir araya gelecek. Erdoğan’ın Bahçeli ile Beştepe’de gelecek hafta buluşarak ittifakı netleştirmesi planlanıyor. AK Parti ile MHP arasındaki ittifak görüşmelerinin ardından iki hafta sonunda tüm il ve ilçe adayları kamuoyuna duyurulacak. Öte yandan, bazı şehirlerde birbirlerine jestler yapan iki partinin şu aşamada iki ayrı seçim kampanyası yürütmesi de öngörülüyor. Bu süreçte AK Parti ve MHP’nin teşkilatlarından, ittifaka zarar verebilecek söylem, eylem ve davranışlardan uzak durmaları istendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da dün CNN Türk’te ittifak konusunda, “Görüşmeler olumlu devam ediyor. Cumhur İttifakı bir masabaşı ittifakı değil. 15 Temmuz’un ortaya koyduğu bir mutabakat. Bu bir seçim ittifakı değil, gönül ittifakı. Görüşmelerin sonuçları genel başkanlara sunulacak, genel başkanlar da kamuoyu ile paylaşacak. Bu konuda önümüzdeki iki hafta içinde neticeye varılır diye düşünüyorum” dedi.



