Cumhurbaşkan Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma yasağı kalkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Dünya soğuk savaş sonrası bölgesel krizler, yakın dönemde de salgın gibi kritik sınamalarla yüzleşirken NATO'nun üzerine inşa edildiği ittifakın önemi bir kez daha görülmüştür. Irak'tan Suriye'ye Filistin'den Libya'ya nice can yakıcı meselede NATO kendisinden beklenen güçlü iradeyi ortaya koyamamıştır.

İttifakın önümüzdeki 10 yıllık haritasını oluşturan süreci önemli görüyoruz. Suriye'de bir dönem ittifakın en önemli sorunu olarak gösterilen DEAŞ'a karşı tek gerçek ve netince verici mücadeleyi Türkiye'nin yaptığını herkese hatırlattık. Önümüzdeki dönemde hem ittifakla hem müttefiklerimizle daha yakın ve yapıcı iş birliği içinde olacağız. Çeşitli ülkelerin liderleriyle çok daha kapsamlı meseleleri ele aldığımız görüşmeler yaptık.

BIDEN İLE GÖRÜŞME

Biden ile yapılan görüşme göreve geldikten sonra ilk yüz yüze yapılan görüşme açısından çok önemliydi. Bu görüşmede ülkelerimiz arasında bilinen sorunları karşılıklı ifade ederek tekrar ortaya koyduk. Bununla kalmadık, asıl bundan sonraki iş birliği kapsamında görüş alışverişinde bulunduk. ABD ile üstesinden gelinmeyecek hiçbir meselenin bulunmadığı konusunda mutabık kaldık. Bu şartla her ülkeyle olduğu gibi ABD ile de yakın müttefiklik ilişkileri geliştirmeye hazırız. ABD ile de olumlu ve yapıcı temelde yeni bir dönemin kapılarını araladığımıza inanıyoruz. ABD ile diyalog kanallarımızı geliştirme ve maksimum faydaya dönüştürmekte kararlıyız.

ŞUŞA ZİYARETİ

Brüksel'de Azerbaycan'daki programlarımız için Salı günü sabaha yakın Bakü'ye ulaştık. Birkaç saat sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'gardaşım' Aliyev'le birlikte Şuşa şehrine hareket ettik. Brüksel'den birlikte geldiğimiz heyet üyelerimizle birlikte kara yoluyla Şuşa'ya giderken işgal ve savaş döneminin yıkımlarını, acılarını, sonuçlarını görme imkanı bulduk. Her tarafın nasıl yıkıldığını, yakıldığını gördük. Bütün bunlarla beraber bunların kalkıp özellikle dünyaya, birinci derecede Batı'ya 'Gelin lütfen Karabağ'ı görün'. Minsk Üçlüsü'nün buraları tekrar tekrar görmesi lazım.

'KAFKASLADA YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAK'

Kim nereleri 30 yılda ne hale getirmiş, bunu görün. Çoğu Türkiye menşeili firmaların 5-6 ay gibi kısa sürede, zor bir coğrafyada başardıkları önemli işleri görünce ülkemiz adına gurur duydum. Şehir ve üretim altyapısının yeniden inşa edildiği bu bölgenin en geç 1 yıl içinde yepyeni bir çehreye kavuşacağına inanıyorum. Sayın Aliyev'de bu kararlılığı, bu inancı gördüm. Şuşa Başkonsolosluğu'nun en kısa sürede açılmasından, Zengezur Koridoru'nun bir an önce hizmete açılmasından tüm başlıkları yakından takip edeceğiz. Çarşamba Günü de Azerbaycan Milli Meclisi'ne misafir oldu. Zafer sevincini adeta yeniden yaşadığımız bu ziyarette, Azerbaycan'ın yanında olacağımızı tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik.

Karabağ'ın bölge için ne anlama geldiği önümüzdeki yıllarda bir kez daha anlaşılacaktır. Bölgenin yeniden huzura ve istikrara kavuşmasından en çok fayda sağlayacaklardan biri de Ermenistan olacaktır. Aynı gün bölgede görev yapan askerlerimizle sohbet ettik. Akşam da Galler maçını izledikten sonra Antalya'ya hareket ettik. İnşallah bu süreç Kafkaslarda yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

KDV DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz." açıklamasında bulundu.

Erdoğan, "TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKIYOR

Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.

AŞILAMA PROGRAMI

Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Son bir haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yapan ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."