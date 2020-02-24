Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan Ali Koç yönetimine: Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil
Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'a mağlup olmasının ardından açıklama yapan Mehmet Uçum, Ali Koç yönetimine tepki gösterdi.
24 Şubat 2020, Pazartesi 08:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Kadıköy'de 21 yıl sonra Galatasaray'a mağlup olan Fenerbahçe'nin yönetimine tepki gösterdi. Uçum, "Lafım bizimkilere; çekilin bence, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil" dedi.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Ülker Stadı'nda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek 1999'dan bu yana bir ilki başardı.
Mehmet Uçum, karşılaşmanın sona ermesinden dakikalar sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Fenerbahçe'ye yük olmayı bırakın' diyerek şu ifadeleri kullandı.
"Kazanan takıma bir şey demem, öyle ya da böyle kazandı. Lafım bizimkilere; çekilin bence, onurlu bir çıkış yapın, Fenerbahçe sizin bu seviyesizliğinize layık değil. Ne yani Fenerbahçe size muhtaç mı sandınız, bu büyük camiaya her türlü dibi yaşattınız, yük olmayı bırakın."
https://twitter.com/mehmetucum/status/1231642837583880192