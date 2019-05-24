Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Buna göre, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mehmet Turgut, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Şahin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Adem Korkmaz, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Karadağ atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince yaptı.

AA