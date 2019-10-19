Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Kayseri'de bir kez daha olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kayseri bir gün bir başka güzel. Türkiye tarihinin en önemli mücadelelerinden birini verirken Kayseri'den çıkan bu birlik beraberlik sesi tüm Türkiye'ye yayılıyor. Bu millet teslim olmayı asla düşünmedi. İstiklal harbinde dönemin büyük güçleri dize getirmeye başardık. Bir kez daha "ya istiklal ya ölüm" dedik.

YA EFENDİ EFENDİ TANIYACAKLAR YA DA DERSLERİNİ ALARAK

Baktık ki bize verilen sözler tutulmuyor, yeniden kolları sıvadık. Ne diyor Mehmet Akif İstiklal Marş'ında dediği gibi "Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım; Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım." Kim bize zincir vuracakmış soruyorum. Ellerinde yüzlerce masumun kanı olanlarla mı bize zincir vuracakmış. Terör örgütleri mi, onlarla koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış. Soruyorum hangi alçak bize zincir vuracakmış!

Bunlar bu milleti tanıyacaklar. Ya efendi efendi tanıyacaklar ya da derslerini alarak tanıyacaklar.

Buradan tüm dünyaya gerçekleri bir kez daha ifade etmek istiyorum. Harekat boyunca tuhaf tepkiler sergileniyor. Halbuki yaptığımız iş net. Sınırımızda terör koridoruna izin vermeyeceğiz.

OLURSA OLUR, OLMAZSA BİTTİĞİ DAKİKA TERÖRİSTLERİN BAŞLARINI EZERİZ

Kendilerine Suriye meselesini bir kez daha anlattık. Ama şunu söyledik: Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Devlet, devletle masaya oturur. Bir devlet, teröristlerle masaya oturmaz. Bizim kitabımızda bu yazmıyor. Ha birileri oturuyor. Varsın otursunlar. Terör örgütünün hain yüzünü bir kez daha ortaya koyduk. Kuzeyden güneye 32 km batıdan doğuya 442 kilometre alanı boşaltmak istediğimizi, teröristlerin bu bölgeden çıkması halinde Barış Pınarı Harekatı'nın sona ereceğini ifade ettik. Çekilmeleri için 120 saatte mütabık kaldık. Salı gecesi süre bitiyor. Biz ne istediğimizi ve hangi şartları uygulayacağımızı çok iyi biliyoruz. Olursa olur, olmazsa 120 saatin bittiği dakikanın ardından tekrar teröristlerin başlarını ezeriz. Dün akşam Sayın Trump'la görüştük, Salı günü Putin'le de görüşeceğiz. Yine olursa olur, olmazsa kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz.

Türkiye ortaya koyduğun şartlardan sapma göstermemiştir. Ülkemize verilen sözler tutulmazsa da süre bittiği an harekata devam edeceğiz. Türkiye için en iyisi onu yaptık, onu yapmaya sürdüreceğiz.

Kayseri eli boş gelmek olmaz dedik. Kayseri'de tamamlanan toplam yatırım bedeli 1 katrilyon 772 trilyon eserlerimizin açılışını yapıyoruz. Büyükşehir belediyemiz şehir genelinde 25 yatırımı tamamladı. Bunları da bugün hizmete açıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ndaki mehmetçiklere asker selamı gönderdi.

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