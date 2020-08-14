Eğitim & Kariyer Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 üniversiteye rektör atadı

Eğitim & Kariyer

Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 üniversiteye rektör atadı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.

14 Ağustos 2020, Cuma 08:03 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 

  • Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay, 
  • Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar, 
  • Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel, 
  • Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç, 
  • Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, 
  • Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız, 
  • İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu, 
  • Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 
  • 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal, 
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, 
  • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız, 
  • Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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