Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 üniversiteye rektör atadı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 üniversiteye rektör atadı.
14 Ağustos 2020, Cuma 08:03 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,
- Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Tümay,
- Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Necdet Ünüvar,
- Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Meryem Tuncel,
- Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Karakoç,
- Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fahrettin Göktaş,
- Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Musa Yıldız,
- İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kızılay,
- İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Koyuncu,
- Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı,
- 19 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yavuz Ünal,
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök,
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alim Yıldız,
- Trakya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tamer Yılmaz atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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