Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

11 Ocak 2020, Cumartesi 15:12 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Michel'i kabulü Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Michel’i kabulü Beşiktaş’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürdü. Charles Michel kabulün ardından Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'de bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Ortadoğu ve Libya'daki tansiyonu düşürebilmek için birlikte çalışabileceğini konuştuk" dedi. 

DHA


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