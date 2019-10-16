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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunu görüşmek üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun çarşamba günü Türkiye’ye gideceğini duyurdu

16 Ekim 2019, Çarşamba 08:49
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, “Türkiye’ye ve diğerlerine karşı sert davranacağız. Barış ve güvenliği sürdürmek zorundalar. Neler olacağını göreceğiz. Pence ve Pompeo’nun yer aldığı heyet, Türkiye’den ateşkes talep edecek” ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in, Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşeceği bildirildi.


DHA

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