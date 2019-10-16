Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüşecek ABD Başkanı Donald Trump, Suriye konusunu görüşmek üzere ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun çarşamba günü Türkiye’ye gideceğini duyurdu