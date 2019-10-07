Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

"ABD'nin çekilme süreci başladı"

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin doğusuna yapacağı operasyona ilişkin, (ABD Başkanı Donald Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Trump ile görüşmenin büyük ihtimalle kasım ayının ilk yarısında gerçekleştireceğini belirtti.

ABD ziyaretinde F-35 projesinin de ele alınacağını bildiren Erdoğan, "Bu uzayan bir süreç oldu. Temennim, (Trump ile) görüşmemizde bunu bir karara bağlamak." diye konuştu.