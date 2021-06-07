Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk edebiyatının önemli şairlerinden Abdurrahim Karakoç ile Cahit Zarifoğlu'nu ölüm yıl dönümlerinde yad etti.
07 Haziran 2021, Pazartesi 20:40 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Edebiyatımızın eşsiz şahsiyetleri, büyük sevdaların, büyük davaların şairleri Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.
AA
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